Французские сенаторы поставили под сомнение законность санкций против "Страны" и Игоря Гужвы
Журналисты интернет-газеты "Страна" встретились с французскими сенаторами Жоэлем Геррио и Натали Гуле, которые сейчас находятся в Киеве.
Во время встречи обсуждали незаконные санкции СНБО в отношении главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и в отношении самого издания.
Первый заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова рассказала, как президент Владимир Зеленский незаконно использует СНБО для расправы с неугодными власти медиа.
Также наши журналисты рассказали о том, как по беспределу ещё до публикации указа президента о санкциях был заблокирован наш сайт. О том, как СБУ в ежедневном режиме оказывает давление на провайдеров с требованием блокировать доступ к "Стране".
В свою очередь французские сенаторы поставили под сомнение законность решения СНБО ввести санкции против Игоря Гужвы и "Страны" и высказали большую тревогу относительно политики властей по давлению на украинские медиа.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.
В тот же день сайт заблокировали. Уже на следующий день президент Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".
Также сообщалось, что Игорь Гужва будет оспаривать санкции в суде.
Мы подробно рассказывали, почему указ о введении санкций незаконный.
Также Игорь Гужва объяснил, почему власти ввели санкции против "Страны".
А юристы рассказали "Стране", какую ответственность может понести президент Зеленский за беспредельные решения против СМИ.