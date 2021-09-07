Журналисты интернет-газеты "Страна" встретились с французскими сенаторами Жоэлем Геррио и Натали Гуле, которые сейчас находятся в Киеве.

Во время встречи обсуждали незаконные санкции СНБО в отношении главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и в отношении самого издания.

Первый заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова рассказала, как президент Владимир Зеленский незаконно использует СНБО для расправы с неугодными власти медиа.

Также наши журналисты рассказали о том, как по беспределу ещё до публикации указа президента о санкциях был заблокирован наш сайт. О том, как СБУ в ежедневном режиме оказывает давление на провайдеров с требованием блокировать доступ к "Стране".

В свою очередь французские сенаторы поставили под сомнение законность решения СНБО ввести санкции против Игоря Гужвы и "Страны" и высказали большую тревогу относительно политики властей по давлению на украинские медиа.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

В тот же день сайт заблокировали. Уже на следующий день президент Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Также сообщалось, что Игорь Гужва будет оспаривать санкции в суде.

Мы подробно рассказывали, почему указ о введении санкций незаконный.

Также Игорь Гужва объяснил, почему власти ввели санкции против "Страны".

А юристы рассказали "Стране", какую ответственность может понести президент Зеленский за беспредельные решения против СМИ.