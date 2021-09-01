DDoS-атаки на сайт "Страны" после введения санкций были организованы СБУ.

Об этом "Стране" сообщили источники в силовых структурах.

Также источник сообщил, что СБУ оказывает в ежедневном режиме давление на провайдеров, на мобильных операторов и на Нацкомиссию по связи и информации, а также на Гослужбу спецсвязи и защиты информации с целью блокировать сайт "Страны" и зеркала нашего сайта, которые мы создаем для обхода блокировки.

Конкретно борьбой со "Страной" занимается Департамент контрразведовательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Именно оттуда идут преступные приказы по блокировке наших сайтов по новым доменным именам (которых нет в указе президента о санкциях) и по поводу ддос-атак на "Страну".

"Хотим напомнить сотрудникам, а также руководителям Департамента и СБУ, что в данном случае они совершают уголовные преступления.

Ну а "Страну" все равно вам не уничтожить. Мы продолжаем работать. Адреса нашего сайта, на которые можно заходить в Украине в обход блокировки, мы размещаем в телеграм-канале и в соцсетях.

Следите за обновлениями, передавайте друзьям и знакомым.

Для нас большая честь, что, несмотря на все усилия власти, "Страну" по-прежнему читают сотни тысяч людей.

Спасибо огромное, друзья, за поддержку!" - написал на своей странице в Facebook главный редактор нашего издания Игорь Гужва.

Напомним, в минувшую пятницу были введены санкции против главного редактора Игоря Гужвы и компаний - учредителей "Страны".

После чего в пятницу вечером компания-регистратор незаконно заблокировала доменное имя "Страны" - strana.ua (даже до выхода указа президента). А затем власти обязали провайдеров заблокировать и новый адрес нашего сайта - strana.news. Тоже по беспределу: такого адреса в списке санкций Совбеза нет. Но его все равно закрыли - хотя и не все провайдеры подчинились незаконному решению.

В чем именно оно незаконное - "Страна" уже детально разбиралась с юристами.

Также в настоящий момент заблокированы все счета - и личные, и предприятия.

Редакция "Страны" обратилась к международным организациям с просьбой о поддержке.

И вскоре последовала реакция Европы. В поддержку "Страны" выступили сразу в двух европейских инстанциях - ОБСЕ и Совете Европы.

Также выступила против введения санкций Европейская федерация журналистов.

Ранее мы писали, как читать "Страну" через VPN на смартфоне или ноутбуке.