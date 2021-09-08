Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что глава государства Владимир Зеленский, который недавно встречался с лидером США Джо Байденом в Вашингтоне, снова собирается в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает "Укринформ" в среду, 8 сентября.

По словам Никифорова, президент Украины отправится в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Также пресс-секретарь Зеленского добавил, что визит состоится в конце сентября. О программе украинского президента в Нью-Йорке сообщат позже.

Согласно информации, обнародованной на сайте ООН, 76-я сессия Генассамблеи стартует, во вторник, 14 сентября. Дебаты продлятся с 21 по 27 сентября.

В среду, 22 сентября состоится встреча на высоком уровне, посвященная 20-летию принятия Дурбанской декларации.

Во вторник, 28 сентября запланировано пленарное заседание высокого уровня, посвященное празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Напомним, в первый день осени в Вашингтоне прошла встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Страна" вела подробный текстовый онлайн переговоров украинского лидера и главы Белого дома.

Кроме того, в ходе визита в США президент Украины выступил с речью в Стэнфорде.