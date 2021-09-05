Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности властей Украины ко встрече президента Владимира Зеленского с его коллегой из России Владимиром Путиным.

Об этом Кулеба заявил вечером в воскресенье, 5 сентября 2021 в передаче "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Также Кулеба исключил визит президента США Джо Байдена в Украину в 2021 году. Глава МИД добавил, что в США и Украине пока будут нацелены на выполнение тех соглашений, которые были заключены в ходе недавно закончившейся поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений".

На текущий момент президенты России и Украины еще ни разу не совершали визиты для исключительно личные встречи. Но они уже контактировали между собой на заседании Нормандского формата в Париже в 2019 году.