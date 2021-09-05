Президент США Джозеф Байден не приедет с официальным визитом в Украину в текущем 2021 году.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, 5 сентября.

Причиной не приезда Байдена в Украину министр назвал "дипломатическую практику", которая по его словам не предусматривает совершения взаимных визитов двух президентов в один год.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба.

По словам Кулебы, США и Украина пока будут нацелены на выполнение договоренностей, заключенных в ходе поездки президента Зеленского в Вашингтон.

Джо Байден последний раз прилетал в Украину в январе 2017, когда он был вице-президентом США в переходный период, после победы на президентских выборах Дональда Трампа в ноябре 2016-го.

Ранее Кулеба заявлял, что в МИД Украины работают над визитом Байдена.

Также "Страна" разбиралась, как будут решать вопрос Донбасса после встречи Байдена и Зеленского.

Как сообщалось ранее, решения Байдена по Афганистану поддержали только 30% респондентов в США. У него упал рейтинг