В США большинство участников социологического опроса выразили недовольство теми решениями, которые были приняты президентом США Джозефом Байденов по ситуации в Афганистане.

Об этом говорится в совместном опросе The Washington Post и ABC News.

Действия Байдена по Афганистану одобряются только 30% респондентов. Еще 10% ответа не дали.

Также это повлияло на снижение общего уровня поддержки президента США (его рейтинга). Он снизился сразу на 6%.

В частности, мнения, что Джо Байден плохо справляется со своими обязанностями президента выразили 51% опрошенных. Только 44% респондентов считают, что он действует хорошо. Пять процентов - не ответили.

На вопрос о том, стоило ли США изначально вести боевые действия в Афганистане большинство считают, что не стоило.

При этом исследователи сообщили, что опрошенные жители США в целом одобряют вывод войск из Афганистана, но критикуют то, как это было осуществлено.

Также большинство респондентов поддерживает решение разрешить въезд в США беженцам из Афганистана после проведения надлежащих проверок.

Соцопрос провели посредством телефона среди 1 006 совершеннолетних американцев по всей территории США в период с 29 августа по 1 сентября 2021.

Как сообщала "Страна", в США заподозрили примерно 100 человек из числа беженцев из Афганистана в контактах с террористами.

Заявляется, что в проверке на предмет таких потенциальных связей нуждаются около трети эвакуированных из Афганистана.

Напомним, что председатель общины выходцев из Афганистана в Киеве раскритиковал условиях проживания беженцев в Украине.