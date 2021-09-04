Власти США уже подозревают около сотни прибывших к ним афганских беженцев в связях с террористами. Всего проверка из-за потенциальных связей с радикалами требуется для трети всех эвакуированных из Афганистана, беженцы откуда также прибыли и в Украину.

Об этом сообщает NBC.

По данным журналистов, на территории США находятся более 30 тысяч граждан Афганистана, покинувших страну после того, как контроль над ней установили талибы.

Треть из них потребовали дополнительных проверок из-за возможных связей с "Талибаном" или террористами.

При этом власти США уже рассматривают статус двоих афганцев, поскольку у властей возникло достаточно подозрений. Их планируют отправить в транзитный пункт на территории Косово.

В связях с Талибаном уже признался один из эвакуированных во Францию жителей Афганистана.

Как сообщала "Страна", в Афганистане бросили сотни работавших на США местных журналистов. По словам местной сотрудницы "Голоса Америки" Айши Танзим, журналистки просто боятся выходить из дома, а одного мужчину-корреспондента в Афганистане уже избили палками.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что в Украине согласились разместить беженцев из Афганистана. По оценкам МВД, скоро в Украину попадут более пяти тысяч выходцев оттуда.

Председатель афганской общины в Киеве уже раскритиковал условиях их проживания в Украине.