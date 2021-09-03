Советник руководителя Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина "снялась с крючка" Минских соглашений и больше не обязана их выполнять. Кроме того, он передал привет главе МИД РФ Сергею Лаврову, который ранее говорил, что что Киев вместо минских соглашений продвигает "словесную эквилибристику".

Об этом Арестович сказал в эфире программы "Право на власть", видео обнародовано в Youtube (смотреть с 1:21:27).

Алексей Арестович заявил, что этого "крючка" (говоря о Минских соглашениях - Ред.) больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений", - сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Ранее мы рассказывали, что вице-премьер Резников назвал переговоры в Минске "мертвой историей". Он считает, что минские переговоры сейчас не приносят никаких результатов.

Также сообщали, что на встрече в Вашингтоне президент Украины и американский лидер Джо Байден не говорили на темы о выполнении Минских соглашений.