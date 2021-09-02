Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников, который недавно заявил о готовности России размещать ядерное оружие в Крыму, сказал, что в настоящее время переговоры в Минском формате "мертвы".

Об этом он заявил в интервью порталу "Лига.net", обнародованном в четверг, 2 сентября.

Резников считает, что минские переговоры сейчас не приносят никаких результатов, а эти разговоры, которые обычно длятся по четыре-пять часов в онлайн-формате, как добавил он, "ни о чем".

При этом он сказал, что Украина вынуждена сохранять даже этот "слабенький канал коммуникации", чтобы, когда настанет нужный момент, иметь возможность им воспользоваться. В частности, "ради людей, которые находятся в тюрьмах". Резников добавил, что связь нужно сохранить, чтобы вернуть из ОРДЛО более 200 украинских пленных.

Кроме того, вице-премьер считает, что включение Соединенных Штатов в Нормандский формат, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский, не даст результатов без конкретных действий его участников.

"Ну, будут США пятым лидером (сейчас в нормандском формате участвуют четыре страны: Германия, Россия, Украина и Франция - Ред.) в Нормандии - что дальше? Должна быть какая-то наполненность. Пока россияне не выполнили даже те обещания, которые Путин (Владимир, российский президент - Ред.) давал на саммите в 2019 году в Париже", - сказал Алексей Резников.

Ранее мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев вместо минских соглашений продвигает "словесную эквилибристику".

Также сообщали, что на встрече президент Украины и американский лидер Джо Байден не говорили на темы о выполнении Минских соглашений.