Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, благодаря чему, по мнению Владимира Путина, может наконец-то наступить нормализация отношений с Украиной.

Об этом Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1"

В частности, по словам Пескова, Путин считает, что "украинцы должны сами разбираться со своими президентами и должны давать оценку итогам работы".

Также президент России считает, гражданам Украины необходимо на выборах поддерживать того, кого они хотят дальше видеть главой своего государства.

"Поэтому давайте все-таки пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной", - говорит Песков.

Фото: t.me/dimsmirnov175

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений".

Также стало известно, что российские самолеты эвакуировали из Афганистана украинцев.

Напомним, что в киевском аэропорту "Жуляны" пограничники не пустили в страну россиянина, который в 2017 году был в аннексированном Крыму.