Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы не распад Российской империи в 1917 и СССР в 1991 году, то население РФ, вероятно, достигало бы 500 млн человек.

Об этом со ссылкой на Путина сообщает "РИА Новости".

Путин, в частности, заявил, что российская государственность рушилась в прошлом, двадцатом, веке два раза. Сначала это была Российская империя: в 1917 году, по словам президента РФ, страна тогда потеряла много западных и северных территорий, однако позже восстановилась. Потом, заявил Путин, разрушился СССР.

По словам российского президента, если бы не произошли два упомянутых им события, то тогда страна была бы совершенно другой. Путин, ссылаясь на "некоторых специалистов", заявил, что население России могло бы достигать 500 млн человек (по состоянию на 2019 год оно было 144,4 млн человек - Ред.).

Напомним, недавно Владимир Путин обсудил с губернатором Твери загадочную гибель митрополита всея Руси XVI века от рук Малюты Скуратова.

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