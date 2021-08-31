Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 августа встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей. На встрече неожиданно всплыла тема смерти в 1569 году митрополита Москвы и всея Руси Филиппа II, по поводу которой существует несколько недоказанных версий.

Стенограмму беседы представителей высшей власти опубликовал сайт Кремля.

Руденя описал Путину масштабные планы реконструкции города. В частности власти хотят сделать культурный кластер на месте древнего Отроч монастыря, который впервые упоминается в документах в 1265 году. Сейчас там расположен речной вокзал, и ради кластера его придется передвинуть.

"Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа", - добавил губернатор.

В ответ Путин справедливо заметил, что "это только одна из версий" убийства. На что Руденя не отреагировал.

Митрополит Филипп II (в миру Федор Степанович Колычев) был избран на московскую кафедру в 1566 году. Он осуждал новые порядки, насаждаемые царем Иваном Грозным, за что в 1568 году был сослан в тверской Отроч монастырь. Через год после начала ссылки клирика нашли мертвым. В конце XVI века было составлено его житие, в котором утверждается, что Филиппа убил помощник Грозного Малюта Скуратов. На эту версию смерти опираются многие историки, хотя существуют и другие взгляды на его кончину.

В 1652 году митрополит был канонизирован Русской православной церковью.

Глава Кремля, похоже, увлекается историей. Ранее "Страна" публиковала его программную статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

Мы также сообщали, что в начале августа Путин посетил Коневский монастырь, где приложился к чудотворной иконе Божьей матери.