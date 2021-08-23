В России 23 августа открылся международный военно-технический форум "Армия-2021". Во время торжественного открытия президент РФ Владимир Путин дал по видеосвязи команду заложить на трех верфях сразу несколько кораблей для Военно-морского флота.

Трансляцию мероприятия вели многие телеканалы.

В Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на производственном объединении "Севмаш" начнут строить четыре подводные лодки дальней морской зоны, причем две из них - атомные ракетоносцы. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре приступили к постройке двух многоцелевых кораблей ближней морской зоны.

Путин в своей речи заявил, что в России берегут славные традиции флота и укрепляют преемственность тысячелетней истории, поэтому новые атомные подводные крейсеры назовут в честь Дмитрия Донского и князя Потемкина.

Глава Кремля добавил, что на всех кораблях установят современное высокоточное оружие и средства связи, эффективность которых уже проверили в боевых условиях в Сирии.

Также Путин упомянул, что в стратегических ядерных силах доля современного вооружения превышает 80%.

Ранее "Страна" рассказывала, что в России представили новый истребитель Checkmate, который несет на борту три типа ракет и беспилотники.

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