В киевском аэропорту "Жуляны" столичные пограничники не пустили в страну россиянина, который является топ-менеджером известного холдинга. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Россиянин прилетел на столичный аэродром рейсом из Варшавы, однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию АР Крым", - говорится в сообщении.

Также пограничники рассказали, что иностранец оказался топ-менеджером известного холдинга, который "объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров". В Украину он летел якобы для встречи с друзьями.

Пограничники запретили россиянину въезд в страну на 3 года. Он был отправлен обратно рейсом в Варшаву.

До этого мы писали, что в киевском аэропорту "Борисполь" пограничникам удалось задержать двух граждан Украины, которые пытались незаконно провезти через границу партию iPhone последней модели. Товары удалось выявить таможенникам, которые сообщили об этом работникам оперативно-розыскного подразделения "Киев".

Также "Страна" писала, что в Волынской области пограничники задержали украинца, который пытался нелегально попасть в Польшу. Чтобы пересечь границу, мужчина решил спрятаться в грузовом вагоне поезда.