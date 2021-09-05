Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ещё раз высказался по поводу возможной встречи лидеров двух стран. Говоря о перспективах встречи он в очередной сформулировал "доктрину Путина": "Россия приложит усилия, чтобы её исторические земли не использовались против неё".

Под "историческими землями", как следует из известной статьи Путина, в России понимают в том числе и Украину. Об этом передает Телеграм-канал "Политика Страны.

Песков также назвал "непосредственной угрозой для России" стремление Украины в НАТО.

"Первое, Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, Песков заявил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений".

"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков.

Ранее мы писали о том, что в украинском Кабмине заявили, что подготовка встречи Зеленского и Путина идет на высоком уровне и что она может пройти в Крыму. Однако, без ответа остался вопрос о дате проведения встречи.

Более того, Зеленский еще в мае заверял, что подготовка встречи уже началась. Однако, с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

Уже 2 сентября в Москве опровергли заявление о том, что подготовка к встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным идет на высоком уровне. Кремль не получал от Киева официальных предложений о саммите.