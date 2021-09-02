В Москве опровергли слова вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко о том, что подготовка к встрече президент Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным идет на высоком уровне. Кремль не получал от Киева официальных предложений о саммите.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова информированного источника в четверг, 2 сентября.

По словам собеседника издания, от стороны Украины не поступало официальных предложений ни о проведении двустороннего саммита с Россий, ни об организации каких-либо двусторонних встреч на других уровнях.

"В общем-то изначально сообщение Любченко казалось малоправдоподобным. Никаких предпосылок к встрече двух президентов пока нет", - комментирует заявление российской стороны телеграм-канал "Политика Страны"

Напомним, в апреле Владимир Зеленский предложил Путину встретится в любой точке Донбасса. А уже в середине июня, во время интервью для иностранных СМИ, лидер Украины заявил о неизбежности встречи с российским президентом.

В июле пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Владимир Путин готов встретится с украинским коллегой, однако конкретных шагов в организации саммита пока не предпринималось.

Также "Страна" сообщала, что вице-премьер Любченко заявил, что подготовка встречи лидеров государств идет на самом высоком уровне.