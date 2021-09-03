Оценку работы президента Украины Владимира Зеленского должен давать украинский народ.

Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, передает ТАСС.

"Украинский народ должен определять уровень, качество и результат тех людей, за которые они проголосовали", - сказал Путин.

Также российский лидер заявил, что очень рассчитывает, что когда-нибудь украинский президент посетит ВЭФ или Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сообщил Путин.

Ранее "Страна" писала о том, что в Москве опровергли заявление министра экономики Алексея Любченко о подготовке саммита Путина и Зеленского. Кремль не получал от Киева официальных предложений о саммите.

Также мы сообщали, что в Кремле не отрицают возможность встречи Путина с Зеленским, но не в ближайшее время.