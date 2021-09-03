Владимир Зеленский в ходе своего рабочего визита в США принял журналиста из Харькова за россиянина и начал говорить с ним на русском языке. Также он ответил на вопрос о том, не боится ли он "превратиться в дракона", как это сделал сказочный персонаж, победивший дракона.

Cоответствующее видео опубликовала пресс-служба украинского президента в своем Facebook.

Журналист, перед тем, как задать вопрос Зеленскому представился. Он заявил, что зовут его Сергей, он студент Стэнфордского университета, но родился в "красивом городе Украины - Харькове". Также он уточнил, что при этом "является русским"

В ответ журналисту президент сказал, "можем говорить с вами на вашем родном языке" и перешел на русский язык.

Сергей задал вопрос Зеленскому: "Есть такая сказка - убить дракона. Там человек, который убивает дракона, со временем сам становится драконом. Вы чувствуете, что становитесь драконом?".

Президент в ответ на это сказал следующее:

"Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. Среди ваших знакомых (в России. - Ред.) Ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе еще не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрезают".

Также Владимир Зеленский напомнил о фильме "Убить дракона" "великого режиссера вашей страны (вероятно, сделав вывод, что уроженец Харькова, к которому он обращается имеет непосредственное отношение к государству Россия - Ред.) Марка Захарова".

Президент заявил, что "украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, в то же время государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и направлена ​​на то, чтобы что-то забрать, а не дать".

Ранее мы рассказывали, что Зеленскому в Штатах подарили книгу "Лёгкая черепно-мозговая травма". В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова потроллила украинского президента.

Также сообщали, что Зеленский призвал главу Apple к амбициозным проектам.