На выступлении в Стэнфорде Зеленский пообещал украинцам электронное голосование на выборах
Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, 2 сентября выступил перед студентами и преподавателями Стэнфордского университета в Калифорнии. В своей речи он заявил об успехах, якобы достигнутых Украиной во время его правления.
Запись почти десятиминутной речи опубликовал в Фейсбуке Офис президента.
К "большим успехами" Украины под его руководством Зеленский отнес кроме прочего реформы, открытие рынка земли и введение электронных паспортов.
Также он анонсировал внедрение в Украине электронного голосования. То есть проголосовать на выборах можно будет из дома или даже находясь за границей.
Подобная система уже действует на выборах в России (таким образом, например, будут голосовать жители "ЛДНР" с российскими паспортами на предстоящих выборах в Госдуму).
Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", применительно к Украине внедрение системы электронного голосования может сильно повлиять на предвыборные расклады из-за увеличения доли молодежи среди голосующих, а также из-за доступа к голосованию украинцев, которые живут в других странах (в первую очередь - трудовых мигрантов).
Что касается речи Зеленского, то в ней он также обозначил цель вернуть Крым и Донбасс. Ее он сравнил с американской мечтой.
"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель… Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы", - заверил Зеленский.
Ранее "Страна" подробно освещала встречу Зеденского с Джо Байденом.
Мы также приводили выводы экспертов об этой встрече президентов.