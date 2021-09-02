Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, 2 сентября выступил перед студентами и преподавателями Стэнфордского университета в Калифорнии. В своей речи он заявил об успехах, якобы достигнутых Украиной во время его правления.

Запись почти десятиминутной речи опубликовал в Фейсбуке Офис президента.

К "большим успехами" Украины под его руководством Зеленский отнес кроме прочего реформы, открытие рынка земли и введение электронных паспортов.

Также он анонсировал внедрение в Украине электронного голосования. То есть проголосовать на выборах можно будет из дома или даже находясь за границей.

Подобная система уже действует на выборах в России (таким образом, например, будут голосовать жители "ЛДНР" с российскими паспортами на предстоящих выборах в Госдуму).

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", применительно к Украине внедрение системы электронного голосования может сильно повлиять на предвыборные расклады из-за увеличения доли молодежи среди голосующих, а также из-за доступа к голосованию украинцев, которые живут в других странах (в первую очередь - трудовых мигрантов).

Что касается речи Зеленского, то в ней он также обозначил цель вернуть Крым и Донбасс. Ее он сравнил с американской мечтой.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель… Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы", - заверил Зеленский.

Ранее "Страна" подробно освещала встречу Зеденского с Джо Байденом.

Мы также приводили выводы экспертов об этой встрече президентов.