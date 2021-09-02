Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал "Стране" свое скандальное фото на фоне Белого дома, которое уже стало мэмом.

На снимке пресс-секретарь высунул язык и подобрал ракурс так, чтобы создалось впечатление, что он держит в пальцах Монумент Вашингтона.

Никифоров объяснил "Стране»", зачем выставил такой снимок.

По словам Сергея Никифорова, это была самоирония. А сам снимок вырван из контекста.

"Там на самом деле не одно фото, а два. Я думаю, большинство людей второе фото не видело. Это серия фотографий, и они связаны. Два фото – две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках "пирамидку"! Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой – я где-то посерединке. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится. Эта фотография специально была сделана, она ироничная: вот самая шаблонная фотография, которая может быть – я держу "пирамидку", – комментирует "Стране" Сергей Никифоров.

Он также признался, что не ожидал такой волны хейта в ответ на этот шуточный снимок.

"Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя – ну, хорошо, ладно", – рассуждает Сергей Никифоров.

Пресс-секретарь уточнил, что президент не критиковал его за это фото и не отчитывал.

"Никто ничего не говорил", – отметил Никифоров.

Однако после этой ситуации он пришел к выводу, что подобной самоиронии допускать все же не стоит.

"Главный вывод, который я для себя сделал после этой ситуации – как легко убивается ирония. Берем сообщение и просто выдергиваем из него одну часть – и все, смысл теряется, а оставшееся выглядит неуместно и нелепо. Наверно, никакой иронии и самоиронии допускать нельзя, потому что это разрушается одним движением", – рассуждает Никифоров.

Сам он не видит проблемы в подобных шуточных снимках. Но признает, что отдельно взятое фото с высунутым языком выглядит нелепо.

"Это серия фотографий, в которых есть определенный посыл. И я ничего плохого не вижу в этих фото. Именно в том виде, в котором они были опубликованы. Но если одно фото выдергивать и отдельно перепощивать скриншоты, не видя оригинала, конечно, это выглядит немного нелепо", – отметил Никифоров.

По его словам, несмотря на серьезную должность, Никифоров – не только пресс-секретарь президента, а еще и человек.

"Еще раз, это несерьезная фотография. Это сознательное преувеличение, дурачество. Было время – пошли сфотографировались. Я же не за президентом стою, кривляюсь. Я не пьяный, не бью посуду. И вообще, думаю, человеку допустимо улыбаться и дурачиться в каких-то мелких дозах. Да, я пресс-секретарь президента – так что, я теперь не человек? Я же не при исполнении, не на работе – в свободное время сделал фото. Но это, конечно, все дискуссионно", – добавил Никифоров.

Он уточнил, что планировал пойти 19 сентября на ЛГБТ-прайд, по после скандала с шуточным снимком Никифоров сомневается, стоит ли туда идти.

"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю – стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", – заявил Никифоров "Стране".