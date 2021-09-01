Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, который находится в Вашингтоне вместе с главой государства, сделал забавную фотографию с Белым домом.

Снимок пресс-секретарь выложил в своем Instagram-аккаунте в среду, 1 сентября.

На фотографии Никифоров, на котором надет деловой костюм и галстук, показывает язык и улыбается. При этом он делает вид, что держит пальцами правой рукой Белый дом, а в роли ниточки выступает Монумент Вашингтону.

В комментариях к снимку подписчики пресс-секретаря оставили много смеющихся смайликов. Но не обошлось и без ироничных комментариев: "Мальчик Сережа, 35 годиков".

Напомним, в последний день лета начался рабочий визит президента Украины в США. Он уже встретился с администратором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном.

Кроме того, уже состоялась встреча Зеленского и министра обороны Андрея Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Стороны подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Также "Страна" сообщала, что 1 сентября в 21:00 по Киеву Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.