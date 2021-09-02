Не успев занять пост пресс-секретаря президента, телеведущий Сергей Никифоров попал в скандал.

Причиной стал он сам - Никифоров зачем-то выложил в Инстаграм фото с высунутым языком. Что мягко говоря не соответствует имиджу спикера главы государства.

Тем более, что снимок был сделан во время зарубежной поездки Владимира Зеленского в США, к которой приковано внимание всей Украины.

Скандал вокруг Сергея стал как бы продолжением аналогичных историй вокруг его предшественницы - Юлии Мендель.

Сам же Никифоров говорит, что не ожидал такой волны хейта и что эта история сорвала его поход на марш в защиту ЛГБТ.

"Страна" разбиралась в первом скандале с новым спикером Зеленского.

Фото из Вашингтона

Сергей Никифоров сопровождает Владимира Зеленского во время рабочей поездки в США. В Вашингтоне он сделал два фото и опубликовал их в соцсетях.

На одном он смотрит вдаль на фоне Белого дома. На втором - показывает язык и стоит под таким ракурсом, будто он держит Белый дом за ниточку.

"1 или 2?" - спародировал он популярную у пользователей "Инстаграма" подпись.

Пресс-секретарь Сергей Никифоров в Вашингтоне. Фото: Instagram

После публикации ироничного фото Никифоров столкнулся с волной негатива. Многим снимок показался странным и неуместным, поскольку он представляет президента. Под постом появились десятки негативных реакций.

Скриншот со страницы Сергея Ниикфорова в Instagram.com

В сети появились мемы, авторы которых высмеивали Сергея Никифорова, Владимира Зеленского и предшественницу Никифорова Юлию Мендель.

Фото из сети

"Пойду на ЛГБТ-парад - будет катастрофа". Что ответил Никифоров

После поднявшегося шума Сергей Никифоров рассказал "Стране", что было два фото - первое серьезное, второе ироничное, но большинство людей зацепились только за второе.

"Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой – я где-то посерединке. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится. Эта фотография специально была сделана, она ироничная - самая шаблонная фотография, которая может быть – я держу "пирамидку", – пояснил Сергей Никифоров.

Он рассказал, что совершенно не ожидал такой волны хейта и что, видимо, многие считают, что пресс-секретарь президента должен быть с каменным лицом и без улыбки.

"Наверно, никакой иронии и самоиронии допускать нельзя, потому что это разрушается одним движением", – сделала вывод пресс-секретарь президента. Он уточнил, что у президента никто ничего ему об этом фото не говорил.

"Да, я пресс-секретарь президента – так что, я теперь не человек? Я же не при исполнении, не на работе – в свободное время сделал фото", – добавил Никифоров.

Также он сказал, что собирался пойти на Марш равенства ЛГБТИК в Киеве, намеченный на 19 сентября Однако после волны хейта из-за шутливой фотографии, он изменил свои планы.

"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю – стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", – прокомментировал Сергей Никифоров.

По стопам Мендель

Пользователи в сети вспомнили, что предшественница Сергея Никифорова Юлия Мендель тоже регулярно попадала в скандалы, когда была пресс-секретарем Владимира Зеленского.

Один из самых громких скандалов разгорелся после того, как Юлия Мендель попыталась оттолкнуть журналиста "Схем" Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос президенту.

Также однажды она перепутала Литву с Латвией. В своем Instagram она опубликовала снимок, подписав его "Платье для латвийской командировки". При этом перед этим президент ездил не в Латвию, а Литву.

После комментариев об этом, пресс-секретарь Мендель написала пост, в котором указала, что это был троллинг.

"Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался" – написала в новом посте Мендель.

Ее фото в "Инстаграм" были отдельной темой для критики и обсуждения. Так однажды ей пришлось удалить фото с испеченными брауни в виде мишек. Поводом для шуток стала подпись о том, что жизнь не идеальна и шестой мишка тому доказательство. В этом некоторые усмотрели намек на шестого президента Владимира Зеленского.