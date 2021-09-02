Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров собирался пойти на Марш равенства ЛГБТИК в Киеве, который состоится 19 сентября, но передумал. Изменил свои планы он после лавины хейта, с которой Никифорову пришлось столкнуться из-за шутливой фотографии.

Об этом пресс-секретарь рассказал "Стране"

"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю – стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", – заявил Никифоров.

Напомним, Сергей Никифоров поехал в Вашингтон, где сделал шутливую фотографию: на не он показал язык и стал под таким ракурсом, что сложилось впечатление, как-будто он держит Белый дом за ниточку. 1 сентября он выложил снимок в своих социальных сетях.

Из-за этого Никифоров столкнулся с большим количеством негатива, которого, как он сам признался "Стране", Никифоров вовсе не ожидал. Снимок он сделал ради иронии. После этого он сделал вывод о том, что подобной самоиронии больше допускать не следует. Также Никифоров понял, что у людей есть определенные ожидания к пресс-секретарю президента, в частности - серьезность и "каменное лицо".