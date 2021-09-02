Президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, после Вашингтона отправился в Калифорнию. Там он встретился с главой техногиганта Apple Тимом Куком.

Об этом глава государства написал в своем Твиттере.

Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - гласит запись.

Правда, какие совместные проекты может Киев предложить Apple, Зеленский в посте не указал.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Калифорнии президент выступил в Стэнфордском университете. В своей речи он похвалился большими успехами Украины при его руководстве и пообещал украинцам электронное голосование на выборах, которое уже введено в Российской Федерации.

Мы также подробно описывали, как 1 сентября в Белом доме проходила встреча украинского президента с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Она длилась около двух часов.