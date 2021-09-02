Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность проведения встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил, что ни одна из сторон ее не отвергает, но до согласования повестки сейчас далеко.

Об этом со ссылкой на Пескова сообщает "Интерфакс".

Песков заявил, что и Офис президента Украины, и администрация президента РФ не отрицают возможности переговоров Зеленского и Путина, однако до согласования конкретной повестки еще далеко.

В этом году, по словам пресс-секретаря Путина, такая встреча вряд ли состоится, потому что сейчас есть проблемы с определением вопросов, которые будут обсуждать президенты.

Так, по словам Дмитрия Пескова, Зеленский хочет обсуждать Крым, а Путин не готов это делать.

Напомним, вчера в украинском Кабмине заявили, что подготовка встречи Зеленского и Путина идет на высоком уровне и что она может пройти в Крыму.

Впрочем, на следующей день в Москве опровергли заявление первого вице-премьера Украины и министра экономики Алексея Любченко о подготовке саммита Путина и Зеленского.