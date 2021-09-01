Российский школьник поправил Путина, когда тот рассказывал ученикам о битве со шведами под Полтавой. Видео
Президент России Владимир Путин 1 сентября во Владивостоке на встреча со школьниками рассказывал про войну Петра I со шведами и о битве под Полтавой.
Об этом сообщает РБК.
При этом назвал ту войну Семилетней. Но один из слущающих его школьников не постеснялся поправить президента. Он сказал, что это война назвалась Северной и шла она 21 год (с 1700 по 1721 год).
Путин поблагодарил мальчика.
"Спасибо за поправку", - сказал президент РФ.
Семилетняя же война шла с 1756 по 1763 год. И в ней также участвовала Россия, разбив армию Пруссии. В 1760 году русская армия впервые взяла Берлин.
Напомним, в июле была опубликована статья с авторством президента РФ Владимира Путина о единстве украинцев и русских. На сайте Кремля она была доступна на русском и украинском языках.
Ранее "Страна" писала о том, что Шойгу внес статью Путина о единстве русских и украинцев в обязательную программу подготовки военных. В то же время президент Украины Владимир Зеленский увидел позитив в статье Путина о единстве украинского и русского народов и заявил, что автор глубоко проработал тему.