Папа Римский Франциск в ходе интервью хотел процитировать слова канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации в Афганистане, но перепутал и произнес слова президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает dpa-international.

Во время интервью для радиостанции Испании Папе Римскому Франциску задали вопрос об Афганистане и он решил процитировать Ангелу Меркель, которую назвал "одной из крупнейших личностей в международной политике".

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - сказал Франциск, приписав эти слова канцлеру ФРГ.

Однако эта цитата принадлежит российскому президента Владимиру Путину, произнес эти слова во время визита Меркель в Москву. В интервью Франциск похвалил "мудрость этой женщины".

Это было первое интервью Папы Римского после перенесенной операции. В Ватикане комментариев по поводу путаницы с цитатами пока не давали.

Напомним, в начале июля Папа Римский Франциск отправился в больницу "Джемелли" в Риме, где ему сделали плановую операцию.

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