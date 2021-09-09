В РФ заявили, что информация о подготовке нового саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, о которой "Страна" узнала от источника в дипломатических кругах США, не соответствуют действительности.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного источника сообщает "РИА Новости" в четверг, 9 сентября.

Собеседник, отвечая агентству, сказал, что не доверяет украинским СМИ и назвал распространившуюся информацию о грядущей встрече "фейком".

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтверждил данную информацию. По его словам, Москва и Вашингтон поддерживают контакты на разных уровнях, однако "конкретных прикидок о контактах на высшем уровне нет".

Напомним, как сообщил "Стране" источник Российская Федерация и США ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. По данным собеседников, встреча двух президентов, возможно, состоится уже в октябре.

Мы рассказывали, что предыдущий саммит президентов США и России прошел в июне 2021 года в Женеве. Встреча продолжалась около пяти часов. Президенты обсуждали: отношения между США и РФ, коронавирус, проблему глобального потепления и другое.

Также "Страна" ранее проанализировала итоговые выступления двух президентов после саммита.