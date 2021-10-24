Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом" пригрозил главе Кремля Владимиру Путину нацеливанием на Москву ракет.

Комментируя опасения Путина по поводу того, что "в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву", Арестович заявил, что "Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время".

"По одной простой причине: мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", – заявил Арестович.

Ранее Арестович заставил говорить о себе, предложив переименовать Украину в Русь-Украину, а войну на Донбассе называть русско-российской.

Также он называл условие, при котором Украина начнет устраивать диверсии в России. По его словам, Киев будет устраивать диверсионные действия в аннексированном Крыму в том случае, если между Россией и Украиной развернется полномасштабная война.