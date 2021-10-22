Киев будет устраивать диверсионные действия в аннексированном Крыму только в том случае, если между Россией и Украиной развернется полномасштабная война.

Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал в эфире интернет-канала Politeka.

Спикеру задали вопрос, не планирует ли Украина помешать поступлению электричества в Крым. На что Арестович ответил, что если речь идет о диверсионных действиях, то на них Киев пойдет только в случае полномасштабной войны с РФ. На данный момент, по его мнению, проводить диверсии не нужно.

"Во-первых, это (проводить диверсии - Ред.) сложнее, чем хотелось бы. Во-вторых, россияне все-равно быстро все восстановят. В-третьих, будет поставлен вопрос о том, что Украина ведет войну террористическими диверсионными действиями", - объяснил Арестович.

Однако, по его словам, если начнется полномасштабная война Украины и РФ, Киев "будет действовать жестко в том числе и на российской территории".

Напомним, Арестович предложил новое название для нашей страны - - "Объединенные земли Украины".

Также сообщалось, что Арестович выступил против мовного закона и назвал русский язык историческим для Украины.