Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предложил еще одно альтернативное название для переименования Украины - "Объединенные земли Украины".

Логика Арестовича в том, что Украина - разная, а значит привычное разделение на районы следует упразднить в пользу территорий, сформированных на основе истории и культуры, которые Арестович и предлагает называть "землями".

"Объединенные земли Украины можно было бы назвать. Тут широкий простор. Мы похожи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерять землями. У нас есть географически-обособленные районы, со своими микрокультурой, со своим субэтносом, со своей историей. И землями их было бы называть в самый раз, например", - считает Арестович.

Напомним, ранее Арестович предлагал дать Украине новое имя - Русь-Украина. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею Арестовича. Председатель парламента заявил, что эта мысль не отображает государственную позицию. Кроме того, Разумков усомнился в том, что подобные идеи люди озвучивают в адекватном состоянии.

Также мы разбирались, почему в Офисе президента заговорили о переименовании страны в Русь-Украину.

Кроме того, мы сообщали, что вслед за "Русь-Украиной" Арестович предложил переименовать украинский язык на "руськую мову".