Экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал у себя в Фейсбук видео, на котором Алексей Арестович назвал АТО пионерлагерем и курортом для мальчиков. За это видео Аваков призвал Банковую уволить Арестовича - спикера ТКГ и советника Андрея Ермака.

В Фейсбуке Аваков написал по поводу старого видео Арестовича возмущенный пост.

"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее... Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто их не просит, но... в этом случае хочу посоветовать: уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий, – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента!" - призвал Аваков.

Он считает, что ответственность за "фантазии Арестовича", начиная от переименования Украины в Русь-Украину и заканчивая "вылезшей сегодняшней мерзостью про АТО и войну", ложатся на Офис.

"Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО. И жаль, если увидят в доме погибших бойцов. Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат. Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно. Потому, что вы, украинцы, этого хотите. Ведь так?!" - написал бывший министр.

Бывшего министра возмутил фрагмент в самом начале 25-минутного интервью, в котором Арестович представил АТО чуть ли не как увеселительное мужское приключение.

"Вокруг АТО существует огромное количество мифов: о том, что наши парни страдают, что наши парни гибнут и всякое такое. АТО - это великий курорт для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей, от тещ, понимаете? Жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому казаку, - в степи", - сказал Арестович.

Он добавил, что в зоне боевых действий абсолютная свобода, а мысли простые и ясные: в тебя стреляют, ты стреляешь - ты герой. При этом не надо "вытирать сопли детям, разбираться с покосившимся забором дома".

"Я не видел там ни одного страдающего человека" , - заверил Арестович. По его мнению, воюющим там "в кайф все, что происходит". И они сильно пожалеют, когда война закончится.

Что касается гибели людей, то Арестович признал: да, потери есть, но у мужчин свой особенный траур по боевым товарищам. В отличие от женского траура в СМИ и интернете, потерявшие сослуживцев сразу начинают решать, как отомстить.

Он сделал вывод, что солдаты гораздо легче переносят тяготы и лишения, чем общество, живущее в безопасности и комфорте, наслаждаясь безвизом.

После появления фрагмента своей старой с журналистами Арестович прокомментировал "Стране" как видео, так и реакцию бывшего главы МВД.

По его словам, это видео из его интервью каналу "Апостроф" четыре года назад, когда он еще не занимал должностей во власти.

"Интервью было посвящено информационной войне против Украины. И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами вроде "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, все плохо. Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, вот так эмоционально высказался", - объяснил Арестович.

"Я сказал, что хватить ныть и плакать по военным, они прекрасно знают, что делают - масса из них добровольцы. Там они проводят время сообразно мужским военным архетипам. Они защищают страну. И подача информации про них как про глубоко травмированных, несчастных людей - принципиально неверна. Это информационная война, и нужно смотреть на ситуацию веселее. Когда нас пытаются заставить плакать - на нас же напали, - мы должны отвечать на это весело. Так выигрываются информационные войны", - заявил "Стране" Арестович.

По его словам, фрагмент его интервью кто-то вырезал и запустил в соцсети ТикТок, где оно уже становится вирусным.

Алексей Арестович также отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны Авакова. По мнению Арестовича, экс-глава МВД поспешил с выводами, не разобравшись в ситуации.

"Арсен Борисович, думаю, тяжело переживает свое увольнение. И начало нового политического сезона. Он обычно мудрый человек и разбирающийся, но сегодня он, не разобравшись и переволновавшись, выдал такой эмоциональный пост. Или ему это под таким соусом подали. А может, он вполне сознательно это делает. Просто когда нужно сказать какую-то гадость Офису, всегда можно вырвать из контекста слова тех, кто в нем работает. Так Арсен Борисович стартовал в новый политический сезон", - считает Алексей Арестович.

На вопрос "Страны", как он сегодня, уже будучи официальным должностным лицом, оценивает свои заявления об АТО как курорте для мальчиков, Арестович ответил, что от своих слов не отказывается.

"Все слова надо понимать в контексте. Когда сначала полчаса идет накачка, как в АТО все печально и мрачно, все умирают, а нам надо лить слезы, накрыться белой простыней и ползти в сторону кладбища, то на тридцатой минуте такого разговора можно сказать что-то подобное. Это была уже 40-я минута эмоционального интервью. Я же не вышел во фраке и бабочке на сцену, где заявил: "Знаете, дорогие друзья, я решил, что АТО - это курорт для мальчиков". Я к тому моменту много раз был в АТО. Поэтому я говорю как один из этих "мальчиков". А не как тот, кто всю войну отсиделся на диване", - сказал Арестович.

Ранее "Страна" рассказывала об идеях Арестовича переименовать Украину и украинский язык.

Мы также приводили его реакцию на критику инициативы с переименованием.