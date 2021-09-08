Журналист Дмитрий Гордон в продолжение тезиса Алексея Арестовича, советника руководителя Офиса президента Владимира Зеленского, дать Украине новое имя - Русь-Украина, заявил, что лучше переименовать страну в Россию-1.

Об этом Гордон сказал, выступая на канале "Украина 24".

Так, Дмитрий Гордон предложил Арестовичу называть Украину Россия-1, а РФ - Россия-2.

"Хорошая идея, на самом деле, потроллить Россию. Но я бы пошел дальше: я бы назвал Украину тогда Россия-1, чтобы та Россия, которая та Россия, была Россия-2", - сказал Дмитрий Гордон.

Журналист уточнил, что имеет в виду не телеканал, а название государства. Впрочем, Гордон тут же заявил, что его предложение является шуточным.

"Ну что ж. Переименовать Украину в Россию, чтоб "потроллить" Россию - это, конечно, новое слово в троллинге", - комментирует ситацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, недавно спикер Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею Арестовича переименовать страну в Русь-Украину. Председатель парламента заявил, что эта мысль не отображает государственную позицию. Кроме того, Разумков усомнился в том, что подобные идеи люди озвучивают в адекватном состоянии.

Также мы разбирались, почему в Офисе президента заговорили о переименовании страны в Русь-Украину.

Кроме того, мы сообщали, что вслед за "Русь-Украиной" Арестович предложил переименовать украинский язык на "руськую мову".