Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что вероятность "полномасштабной агрессии со стороны РФ" по отношению к Украине сейчас низкая.

"Я думаю, что она (вероятность - Ред.) очень низкая. Угроза российской агрессии в принципе тяготеет над Украиной с 2014 года. И когда президент говорит о ней, он, скорее всего имеет в виду именно эту "тяжесть", а не увеличения уровня военной угрозы", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" во время прямого включения по телефону.

Напомним, Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны Украины с Россией и заявил, что если она начнется, то это будет самая большая ошибка руководства РФ. Кроме того, глава украинского государства заявил, что, по его мнению, эта перспектива является самой страшной из возможных.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, на его взгляд, украинцы и россияне стали врагами, но время может это изменить. Он заявил, что никто не знает, сколько энергии нужно применить, чтобы преодолеть образовавшуюся между народами пропасть.