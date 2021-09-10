В Госдуме РФ заявили, что Россия не хочет воевать с Украиной, боевые действия могут начаться лишь в том случае, если Киев совершит провокацию.

Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова пишет Telegram-канал ТАСС.

Заявление Калашников сделал после того, как Зеленский 10 сентября заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией.

По словам российского чиновника, в России никто воевать с Украиной не хочет. Такая вероятность возможна лишь в случае провокаций.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в случае, если полномасштабная война Украины с Россией начнется, то это будет самая большая ошибка руководства РФ. Кроме того, глава украинского государства заявил, что, по его мнению, эта перспектива является самой страшной из возможных.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, на его взгляд, украинцы и россияне стали врагами, но время может это изменить. Он заявил, что никто не знает, сколько энергии нужно применить, чтобы преодолеть образовавшуюся между народами пропасть.