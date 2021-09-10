Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока государства соревнуются между собой за влияние и рынки, новые вирусы могут появляться ежегодно - как новые модели iPhone, а COVID-19 сменится COVID-20 и так далее.

Об этом Зеленский сказал на конференции YES Brainstorming на тему "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию", как передает УНИАН.

По мнению главы государства главный посыл пандемии коронавируса не в том, что страны должны усилить свою биологическую безопасность или медицинскую сферу. А главная задача на сегодня - добиться коллективного иммунитета.

"В мире всегда будут появляться новые вирусы, новые угрозы, новые бомбы, но мир продолжает состязания за вооружение и войну за рынки, за сферы влияния, за экономику других государств, не только своей. Ядерное, химическое, биологическое, информационное оружие - вот чего на сегодня добивается мир, потому что это сила, это влияние, это власть. Но в таком случае новые вирусы будут появляться каждый год, уверен, как новый iPhone - COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23, а затем новые бренды, новые цифры, новые вакцины, что как зарядки для тех же айфонов будут подходить только к отдельному вирусу", - заявил Зеленский.

Между тем в Украине продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом - за последние сутки коронавирус выявили у 3 615 человек.

Также сообщалось, что уже с 13 сентября в Украине могут усилить карантин. Каким он будет подробно разбиралась "Страна".