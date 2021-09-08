Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал всех до конца года соблюдать мораторий на дополнительные дозы вакцины от коронавируса, хотя некоторые страны вовсю их вводят.

Об этом Гебрейесус заявил на брифинге 8 сентября.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что месяц назад уже говорил о необходимости моратория в масштабах планеты на бустерные (то есть дополнительные, усиливающие иммунный ответ) дозы минимум до конца сентября. Тогда он мотивировал свои слова тем, что приоритетом должна стать вакцинация по всему миру людей из групп риска, до сих пор не получивших даже первую дозу.

"К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40% своего населения", - повторил свои слова месячной давности глава ВОЗ.

Он добавил, что третья доза может понадобиться некоторым группам людей, например тем, у кого не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации, или у кого прекратилась выработка антител.

"Однако сейчас мы не хотим, чтобы бустерные дозы получали широкое распространение среди здоровых людей, которые были полностью вакцинированы", - резюмировал Гебрейесус.

В начале августа "Страна" цитировала упомянутый призыв гендиректора ВОЗ о наложении моратория на третью дозу вакцин.

Однако к концу августа в ВОЗ внезапно передумали и одобрили введение третьих доз прививок от коронавируса.