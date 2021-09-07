Срок хранения более четырех миллионов доз вакцин от COVID-19 истекает в этом году и если их не удастся использовать, то они будут утилизированы. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает hromadske.

По его словам, по состоянию на 5 сентября в Украине хранятся почти 10 миллионов доз различных вакцин против коронавирусной инфекции. У некоторых из них срок годности истекает уже в октябре. Почти у всех вакцин от COVID-19 относительно небольшой срок годности и только у CoronaVac - около двух лет.

В Минздраве говорят, что в областях хранятся более трех миллионов доз вакцины AstraZeneca и у некоторых партий этого препарата срок годности истекает в октябре, ноябре и декабре.

Также в областях хранятся около 1,1 миллиона доз Comirnaty (Pfizer) - из них у нескольких тысяч срок годности истекает в ноябре-декабре.

Главный санврач страны надеется, что вакцину удастся использовать в полном объеме, но если этого не случится, то дозы утилизируют.

"В Украине действует система фармаконадзора, которая не позволяет использовать вакцину после завершения срока годности", - говорит Кузин.

Для максимально эффективного использования вакцины Минздрав использует несколько методов, рассказал санврач. Один из них - перераспределение между областями.

"Мы видим, что некоторые области используют ту или иную вакцину гораздо эффективнее, например, Львовская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская области", - говорит Кузин.

Второй метод: Минздрав рекомендует использовать AstraZeneca с минимальным интервалом между первой и второй прививкой, то есть с интервалом в 4 недели, который указан в инструкции. Ранее Минздрав рекомендовал интервал в 12 недель, ссылаясь на большую эффективность.

Но санврач убеждает, что благодаря уменьшению интервала перед осенней вспышкой заболеваемости больше людей смогут вакцинироваться.

"Мы отдельно рассматривали результаты научных исследований, многие страны мира использовали именно такой подход из-за циркуляции штамма "Дельта". По поводу эффективности, то происходит незначительное снижение эффективности, но учитывая пользу вакцинации, чтобы предотвратить распространение штамма "Дельта", то этот риск снижения эффективности вакцины является относительно небольшим", - пояснил Кузин.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Ивано-Франковска объявил о премии для первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса.

Также мы сообщали, что в Одесской области суд отказался наказывать не захотевшего вакцинироваться военного.