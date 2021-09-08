Неспособность мирового сообщества справедливо распределить вакцины усугубляет проблему распространения коронавируса. такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), осудив развитые страны мира за накопление большого количества вакцин, препаратов и средств защиты от COVID-19, передает CNBC.

"Это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию. И это приводит к гибели людей", - сказала технический руководитель ВОЗ по программе COVID-19 и американский эпидемиолог- инфекционист Мария Ван Керкхове.

По данным ВОЗ, в США от коронавируса полностью привито 53% населения, а в странах Евросоюза две дозы вакцины получили 57% населения, во Франции и Великобритании приступили к введению бустерных доз вакцины. При этом в Африке уровень вакцинации населения едва достиг 3%.

В ВОЗ убеждены, что если богатые страны поделятся излишками вакцин с менее развитым государствам, то к концу 2021 года в мире будет вакцинировано 40% населения.

Ранее "Страна" писала о том, что министр здравоохранения Ляшко назвал коронавирус "пандемией непривитых".

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