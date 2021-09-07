Исследователи из Университета Сан-Диего (Калифорния, США) разработали кандидатные вакцины от коронавируса, которые способны выдерживать жару. Тогда как большинство вакцин требует низких и сверхнизких температур хранения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Препараты уже были испытаны на мышах. У грызунов вакцины-кандидаты вызвали высокую выработку нейтрализующих антител против SARS-CoV-2.

Для производства вакцин использовали разное "сырье". Одна вакцина изготовлена из вируса мозаики коровьего гороха, другая - из бактериального вируса, или бактериофага, под названием Q-бета.

Чтобы вырастить миллионы копий вируса растения и бактериофага соответственно в виде наночастиц шарообразной формы, ученые использовали растения коровьего гороха, кишечную палочку и бактерии. Затем исследователи собрали полученные наночастицы и прикрепили к их поверхности небольшой кусочек спайкового белка SARS-CoV-2.

Большим преимуществом разрабатываемых вакцин является то, что наночастицы растительного вируса и бактериофага чрезвычайно стабильны при высоких температурах, вследствие чего препараты можно хранить и транспортировать, не соблюдая особый температурный режим.

Ученые использовали технологию упаковки своих вакцин в полимерные имплантаты и пластыри с микроиглами. Процесс производства включает смешивание вакцин-кандидатов с полимерами и их совместное расплавление в печи при температурах, близких к 100 градусам Цельсия.

В ходе испытаний вакцины-кандидаты против COVID-19 вводили мышам либо с помощью имплантатов, пластырей с микроиглами, либо в виде серии из двух инъекций.

Интересно, что сформировавшиеся у грызунов антитела обладали активностью против вирусов атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. При этом на эффективность иммунной защиты от SARS-CoV-2 не повлияла ни одна из мутаций вируса, о которых сообщалось до сих пор.

Ранее "Страна" писала, что ученые обнаружили пользу вакцины от полиомиелита для защиты от коронавируса.

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