Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что COVID-19 становится "пандемией непривитых" и призвал украинцев вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелое лечение болезни и смерть. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививку на потом, вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды свидетельствуют, что COVID-19 становится "пандемией непривитых", - написал министр.

По данным министра здравоохранения, в Украине от коронавируса привились уже более 10 миллионов человек. При этом первую дозу получили 5,6 млн украинцев, а полностью иммунизированы - 4,4 млн человек.

"Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь имели несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")", - сообщил министр и добавил, что Украина вышла на показатель в 3,5 миллиона прививок против коронавируса в месяц.

"Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти к пункту прививки", - написал Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине у более четырех миллионов доз вакцин заканчивается срок годности.

Также мы сообщали, что в почти полностью вакцинированном от коронавируса Израиле рекордное количество новых случаев Covid-19.