В Швейцарии с начала года умерли не менее 137 человек, сделавших прививку от коронавируса. При этом общее число жалоб о негативных последствиях и побочных эффектах вакцинации превысило 6,6 тысяч.

Об этом сообщает швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic.

Согласно данным Swissmedic, начиная с 1 января по 1 сентября текущего года поступили более 6 тысяч (6 603) уведомлений о "предположительно нежелательных эффектах вакцин против COVID-19". Так, в 2 161 случаях последствия квалифицировали как серьезные.

Более того, большинство сообщений о серьезных побочных эффектах (1 239) упоминали вакцинацию препаратом Moderna, а 867 - препаратом Comirnaty фирмы Pfizer и BioNTech. В 55 случаях данные о препаратах отсутствовали.

"В 137 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных, наступившей по прошествии более или менее длительного времени [после прививки]", - написали в Swissmedic.

Впрочем, в агентстве утверждают, что, "несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает на вакцину как причину смерти".

При этом Swissmedic получили сведения о более 100 случаев (123) миокардита и перикардита после вакцинации от СOVID-19. Однако, здесь агенство прослеживает возможную связь между заболеваниями и вакцинацией.

"После анализа всех имеющихся в настоящий момент данных выясняется, что причинно-следственная связь между вакцинами и миокардитом и перикардитом как минимум возможна", - констатировало агентство.

Ранее мы писали о том, что американские исследователи сообщили, что выработка антител после получения вакцины Moderna против Covid-19 выше, чем после прививки препаратом Pfizer.

Кроме этого, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бустерные прививки необходимо делать для людей из наиболее уязвимых групп.