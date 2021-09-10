Перед выходными, в пятницу 10 сентября, появились новые статистические данные по эпидситуации в Украине, связанной с перманентной эпидемией коронавируса. Итак, за истекшие сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 3 615 человека.

Напомним, что вчера, 9 сентября официально было выявлено 3 663 новых случая заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, число выявленных заражений упало на 48 человек.

Умерли за минувшие сутки 76 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 251).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в сети.

Выздоровели за отчетные сутки 1 310 человек (с начала эпидемии 2 218 873 пациента - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 348 детей и 61 медика.

По регионам страны ситуация такова: город Киев (официально за сутки выявлены 406 новых зараженных), Харьковская область (341), Львовская область (292), Черновицкая область (235) и Одесская область (235).

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве популярно объяснили, что же делать украинцам при возникновении неблагоприятных последствиях вакцинации от COVID-19.

Стоит отметить, что ученые-вирусологи все чаще начинают высказывать мнение, что создание единого лекарства против ковида невозможно в принципе. В борьбе против смертельной инфекции придется использовать целый комплекс различных препаратов.