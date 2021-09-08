В среду, 8 сентября, ковидная статистика по Украине в очередной раз была обновлена. За истекшие сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 2 772 человек.

Напомним, что вчера, 7 сентября в стране, по официальным данным, было выявлено 2 197 новых случаев инфицирования. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, число выявленных заражений выросло на 575 человек.

Умерли за минувшие сутки 60 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 114).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Выздоровели за отчетные сутки 1 411 человек (с начала эпидемии 2 216 017 пациентов - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 254 детей и 46 медиков.

Ковидный расклад по регионам страны на утро среды, 8 сентября, выглядит так: город Киев (официально за сутки выявлены 348 новых зараженных), Харьковская область (248), Черновицкая область (197), Запорожская область (178) и Львовская область (157).

Ранее мы рассказывали, что в Росиии известный тележурналист Дмитрий Киселев был экстренно госпитализирован в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция.

Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Первые симптомы у Киселева были такими - тяжелый сухой кашель, температура выше 38 градусов на фоне двусторонней пневмонии. Примечательно, что ПЦР-тест, который сдал телеведущий не показал положительный результат.

Кроме этого, в материале "На привитых не распространяется" мы выяснили, какой же именно карантин планируют объявлять в Украине с 13 сентября.

Судя по медицинской статистике (а многие эксперты считают, что официальные данные нужно умножать в два, а то и в три раза - Ред.) в Украине с началом осени отмечается стабильный прирост заболеваемости коронавирусом и, что самое печальное, растет и число летальных исходов.