Российский телеведущий Дмитрий Киселев был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сначала сообщил вечером 7 сентября Телеграм-канал Mash, а его информацию сам телеведущий затем подтвердил ТАСС.

По данным Mash, журналист попал в медучреждение в состоянии средней тяжести с положительным результатом анализа на коронавирус.

Болезнь началась у него с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов). Несмотря на плохое самочувствие, телеведущий работал, пока у него не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат.

В больнице у Киселева определили степень поражения легких КТ-2, то есть примерно 25–50%.

"Да, все так. Температура была за 38 градусов. Ответ на лечение хороший. Врачи молодцы!" - сказал Киселев агентству ТАСС.

Киселев много лет известен зрителям как ведущий телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия-1". С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Мы также писали, что певице МакSим после тяжелого ковида и комы удалось поправиться - ее выписали из больницы.