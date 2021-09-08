После вакцинации от COVID-19 могут возникать разные реакции. Все реакции, которые появляются после прививки, в медицинских кругах называют "неблагоприятные события после иммунизации", или "НППИ".

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали о том, как необходимо действовать в случае НППИ.

Так, все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно реакции на них незначительны и длятся всего несколько дней. Если после прививки чувствуется дискомфорт, нужно обратиться к врачу.

Все серьезные случаи НППИ расследуются, чтобы определить, действительно ли они связаны с вакцинацией. Обязательно нужно сообщать о всех случаях серьезного НППИ, в частности о тяжелых состояниях и летальных случаях, которые произошли в течение 30 дней после вакцинации (независимо от того, это первая или вторая доза вакцины).

За сбор и анализ информации о происшествиях после иммунизации отвечает ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины".

Медицинские работники, к которым обратились пациенты с жалобами на свое состояние здоровья в течение 30 дней после прививки, должны сообщить об этом Государственному экспертному центру через автоматизированную информационную систему с фармаконадзора (АИСФ).

Медицинский работник должен предоставить уведомление о подозрении на НППИ в течение 48 часов с момента его обнаружения.

Ранее представители Минздрава напомнили украинкам, что беременные женщины могут тяжелее переносить Covid-19. Помимо этого, болезнь может негативно сказаться на самой беременности.

Кроме этого, эксперты Министерства здравоохранения объяснили с чем связано сокращение интервала между двумя прививками от Covid-19, которые делаются препаратом CoronaVac.