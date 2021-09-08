Уже с понедельника, 13 сентября, в Ивано-Франковской области школы перейдут на дистанционный формат обучения из-за низкого уровня вакцинации от коронавируса среди педагогов.

Об этом сообщает "Украина 24".

На данный момент в области прививки от коронавируса сделали меньше трети учителей. Поскольку со следующей недели Украина может перейти из "зеленой" в "желтую" зону карантина, школам придется перейти на дистанционный формат обучения, ведь при таком уровне эпидемиологической опасности работать позволят только тем школам, где вакцинировались 80% сотрудников.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинировано 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме ", - рассказала председатель Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

Аналогичная ситуация наблюдается в Тернопольской, Ровенской и Сумской области - школы готовятся переходить на "дистанционку" из-за низкого уровня вакцинации среди учителей.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что COVID-19 становится "пандемией непривитых" и призвал украинцев вакцинироваться.