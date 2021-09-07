Украинские школы будут работать в обычном режиме, если 80% педагогов будут вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, несмотря на рост заболеваемости, оснований для введения "красного" уровня эпидемиологической опасности пока нет ни в одном из регионов Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас оснований для введения "красного" уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины. Есть только показатели, чтобы перевести территорию всей Украины в "желтый" уровень", - сообщил Ляшко.

Также он напомнил, что при введении "желтого" уровня эпидопасности не предусмотрены ограничения на пользование общественным транспортом.

Кроме того, Ляшко сообщил, что если в школе не будут соблюдать норму вакцинации 80% педсостава, то обучение переведут в онлайн-формат. Также министр уточнил, что для "желтого" уровня будут учитываться вакцинированные первой дозой, для "красного" уровня необходима будет вакцинация педагогов двумя дозами.

Напомним, Минздрав хочет перевести Украину в "желтый" уровень эпидопасности уже с 13 сентября.

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