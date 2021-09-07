В связи с переходом Украины из "зеленой" в "желтую" зону эпидемической опасности, школы, где вакцинацию от коронавируса прошли меньше 80% сотрудников готовятся с понедельника перейти на дистанционный уровень обучения.

Как сказано в распоряжении управления образования и науки Тернопольской области, которое оказалось в распоряжении "Страны", на "дистанционку" перейдут все школы области, где от коронавируса привито меньше 80% коллектива. Это произойдет уже начиная со следующей недели.

Когда Украина перейдет в "желтую" зону карантина, у школ останется три выбора:

работать в прежнем режиме, если 80% сотрудников вакцинировались от коронавируса;

проходить сотрудникам ПЦР-тест каждую неделю;

перевестись на дистанционный формат обучения (при этом зарплата педагогов сократится на треть);

Тем временем в регионах местные власти уже начали педупреждать о закрытии школ на карантин. С такими заявлениями выступили в Ровенской и Сумской областях.

Как рассказал глава ОГА Виталий Коваль, в Ровно ни одно из 106 учебных заведений не преодолело отметку в 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.

В целом в Ровенской области полностью вакцинировались более 80% педагогов только в 46 образовательных учреждениях. В 178 учреждениях уровень вакцинации составляет 60-80%, в 406 учреждениях - 30-60%.

Из-за низких показателей вакцинации педагогов о закрытии большинства школ предупредил и глава Сумской ОГА Дмитрия Живицкий.

Напомним, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что уже в ноябре Украина может попасть в "красную" зону карантина.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения уже подало представление правительству о переводе Украины в "желтую" зону. Карантин могут усилить уже со следующей недели.