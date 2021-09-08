Министр иностранных дел Китая Ван И, который недавно призвал Россию вместе "перевоспитать" талибов, сообщил, что Пекин окажет срочную помощь Афганистану, территории и власть которого захвачена "Талибаном". Так, в пакет срочной помощи будут входить лекарства, вакцины и различное продовольствие.

Об этом сообщает пресс-служба китайского МИДа.

Общая сумма экстренной помощи для Афганистана со стороны Китая составит 30 млндолларов.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна окажет Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (30 млн долларов)", - заявил Ван И во время онлайн-встречи с руководителями МИД соседних стран Афганистана.

Кроме этого, китайцы готовы помочь Афганистану реализовать проекты, которые смогут улучшить условия жизни людей, помочь восстановить Афганистан и его экономическое развитие. Однако, подобную помощь Китай готов предложить только после того, как талибы обеспечат безопасность в стране.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел КНР сообщали о плодотворных контактах с захватившим территорию и власть Афганистана "Талибаном". Тогда представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбиня утверждал, что у Пекина выстроена "открытая и эффективная коммуникация с афганским "Талибаном".

Также в конце августа The Times сообщили, что вывод войск США из Афганистана дал старт новому этапу Большой игры, которую крупнейшие мировые государства ведут за влияние в регионе. Соперники США - КНР и РФ - активизируют свои усилия, чтобы сформировать там постамериканский мир.